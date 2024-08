Abraham Milan, ecco l’OFFERTA per l’attaccante! La rivale fa SUL SERIO: tutti i DETTAGLI sul giallorosso

Uno degli attaccanti maggiormente seguito dal mercato Milan, Abraham potrebbe lasciare presto la Serie A per tornare in Premier League.

Per l’attaccante inglese, come riportato da Angelo Mangiante, è arrivata un’offerta del West Ham intorno ai 20 milioni di euro. Nei prossimi giorni si potrebbe concludere quest’uscita con i rossoneri che ormai sembrano fuori dalla sua corsa. In questa ultima settimana di mercato si concretizzerà la sua uscita.