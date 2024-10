Abraham Milan, Fonseca lo SPRONA! Tra campo e MERCATO, il tecnico ha QUESTA convinzione

Abraham Milan, Paulo Fonseca lo sprona! Tra campo e mercato, il tecnico ha questa convinzione sulla punta inglese

Come riferito da Tuttosport, Tammy Abraham è già un tema caldo del calciomercato Milan.

Abraham ha il potenziale per segnare numerosi gol, e la partita di stasera contro la Fiorentina rappresenta un’opportunità per aumentare il suo bottino. Il suo obiettivo finale è convincere il Milan ad avviare trattative con la Roma per un trasferimento permanente. L’attacco dei rossoneri ha subito varie trasformazioni nel corso degli anni, e stabilire stabilità in quell’area sarebbe utile a meno che non si presentino opportunità interessanti nel mercato dei trasferimenti.