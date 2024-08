Abraham Milan, l’IDEA di Impallomeni sul possibile COLPO in attacco: «Scambio con la Roma? La PENSO così»

Il giornalista Impallomeni ha detto la sua riguardo il possibile passaggio al Milan del centravanti della Roma Tammy Abraham

Stefano Impallomeni, giornalista ed ex calciatore, ha commentato a TMW Radio il possibile passaggio di Tammy Abraham al Milan:

PAROLE – «Scambio col Milan? Per me Abraham è diventato strategico per il mercato della Roma. Sto capendo meglio, i Friedkin stanno cercando di dare una rosa completa a De Rossi. Dopo una partenza in ritardo, la Roma ora può lavorare meglio. Può essere una carta buona Abraham per avere un qualcosa o su Chiesa o sul terzino destro. La Roma dovrà fare ancora tre colpi, anche in difesa».