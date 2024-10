Abraham Milan, cambia clamorosamente il suo futuro? Lo scenario

Abraham Milan, il suo futuro potrebbe clamorosamente prendere un’altra direzione. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Tammy Abraham, attaccante attualmente in prestito al Milan ma di proprietà della Roma, ha iniziato alla grande la sua nuova avventura. Nelle ultime partite, però, è apparso leggermente in calo.

Il suo futuro, dunque, è ancora tutto da scrivere. Come riportato da Calciomercato.com rimane in bilico la sua permanenza al Milan: i rossoneri, infatti, non godono di nessuna opzione d’acquisto verso l’attaccante inglese.