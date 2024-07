Abraham Milan: discorsi avviati con un top club! Ecco dove potrebbe giocare l’obiettivo in attacco dei rossoneri

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Juve ha già avviato i contatti per Tammy Abraham, individuato come giusto profilo per il vice-Vlahovic ora che Kean e Milik verranno venduti e libereranno quella casella.

Discorsi che con la Roma coinvolgono da tempo Federico Chiesa, anche se i bianconeri vorrebbero l’inglese, valutato 30 milioni di euro, al momento solamente in prestito. Ingaggio da 6 milioni bonus compresi, ma soggetto ai benefici del Decreto Crescita. Abraham è sulla lista degli obiettivi anche del calciomercato Milan.