Abraham Milan, DIALOGHI con la Roma! C’è l’INDISCREZIONE sulla contropartita: sarebbe dovuto essere lui… Il punto

Tammy Abraham è un obiettivo concreto per il calciomercato Milan, che ha portato avanti i propri dialoghi con la Roma. I rossoneri provano ad impostare l’affare con l’inserimento di una contropartita tecnica ma per il momento i giallorossi si oppongono a tale scenario. Questo il punto fatto da Luca Marchetti in collegamento per Sky Sport.

PAROLE – «Interessamento per Abraham, con possibile inserimento di contropartite tecniche nell’affare con la Roma. Una di essere avrebbe dovuto essere Jovic, però la Roma non avrebbe aperto a questo tipo di scambio».