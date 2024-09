Abraham Milan, spunta la CIFRA: con questa OFFERTA la Roma lo vende. Il prezzo per l’acquisto dell’attaccante inglese

Abraham sta convincendo il mercato Milan e Fonseca per quanto è riuscito a mostrare in questo inizio di stagione. In considerazione di ciò rossoneri stanno già prendendo in considerazione di prolungare l’avventura dell’attaccante a San Siro oltre la scadenza del prestito previsto a luglio.

La Roma sarebbe disposta a vendere l’ex Chelsea per una cifra di 8-10 milioni. E’ questo, secondo quanto riportato da calciomercato.com, il prezzo per l’acquisto di Abraham.