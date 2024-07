Abraham Milan, l’inglese SPERA ancora! Valutazioni in corso, può spuntarla per un MOTIVO. TUTTI i dettagli

Abraham-Milan, il centravanti inglese della Roma spera ancora! Valutazioni in corso in casa rossonera: cosa sta succedendo

Come riportato da Gianluigi Longari, Tammy Abraham potrebbe alla fine spuntarla nella corsa al ruolo di vice-Morata nella prossima stagione all’interno dell’attuale calciomercato Milan. Ecco perchè:

PAROLE – «I rossoneri sono alla ricerca di almeno un altro innesto per il reparto avanzato. Nelle preferenze di Casa Milan ci sarebbe più Abraham di altri profili più datati per evitare di imbottire il reparto di over 30».