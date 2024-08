Abraham Milan, QUELLO scambio PERDE quota! Giallorossi INFLESSIBILI, la novità

Abraham-Milan, perde quota lo scambio con Davide Calabria: piovono smentite sull’interesse della Roma per il terzino

Come riferito dal Corriere della Sera, perde quota nel calciomercato Milan la possibilità di inserire Davide Calabria come parziale contropartita nella trattativa con la Roma per Tammy Abraham.

Piovono infatti smentite sull’interesse dei giallorossi per il terzino italiano: la richiesta è di 25 milioni di euro. Le due società stanno cercando la formula giusta per cercare di chiudere l’operazione. Abraham spinge per la fumata bianca.