Abraham Milan, il Diavolo pensa a questo SCAMBIO con un attaccante rossonero: la SITUAZIONE di calciomercato

Tra i calciatori seguiti dal calciomercato Milan per l’attacco c’è anche Abraham. Il giallorosso piace ai rossoneri che starebbero pensando a uno scambio con Okafor.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, alla Roma piacerebbe il profilo dello svizzero ma i rossoneri, per il momento, non sono convinti. L’idea della dirigenza del Salisburgo è infatti quello di confermare l’ex Salisburgo per la prossima stagione. Nel mentre, si continua a lavorare per Abraham.