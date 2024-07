Abraham Milan: Moncada studia il COLPO! Formula e concorrenza, ecco la SITUAZIONE

Il Milan ha messo le marce alte sul mercato. Moncada punta anche Abraham: formula e concorrenza per i rossoneri

Il Milan accelera sul mercato. La novità più importante è quella relativa a Tammy Abraham: nelle ultime ore Moncada, che non è negli Stati Uniti con la squadra, ha riattivato la pista che porta all’attaccante in uscita dalla Roma.

Fonseca è il principale sponsor del 27enne attaccante inglese. Come riportato da Calciomercato.com La Roma sta per chiudere un grande colpo per l’attacco di De Rossi: trattativa in chiusura con il Girona per il bomber ucraino Dovbyk. Il Milan guarda interessato sperando di poter strappare le migliori condizioni possibili. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, l’idea sarebbe quella di chiedere l’ex Chelsea alla Roma in prestito oneroso con diritto di riscatto condizionato a determinati obiettivi. Su Abraham c’è anche l’interesse dell’Everton.