Abraham Milan, Fonseca PAZZO dell’inglese! Trattativa SERRATA con la Roma, LUI sul piatto

Abraham-Milan, Fonseca pazzo dell’attaccante inglese preme per averlo a Milanello: Jovic possibile contropartita

Dalle colonne de Il Giornale, Gianluca Di Marzio ha dato questo aggiornamento sul calciomercato Milan sul tema attaccanti:

PAROLE – «Milan: il capitolo punta dipende molto da Jovic. Secondo me proveranno a prendere Abraham fino alla fine perché Fonseca è pazzo di lui. Magari si farà più avanti, era la primissima scelta di Fonseca anche prima di Morata e dunque si proverà fino alla fine. Per Abraham il Milan vuole inserire come contropartita Jovic che però non infiamma molto De Rossi».