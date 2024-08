Abraham Milan, l’inglese sarà CONVOCATO per la Lazio? Fonseca fa CHIAREZZA in conferenza

Abraham Milan, l’inglese sarà CONVOCATO già per la sfida di domani contro la Lazio? Fonseca chiaro in conferenza

Giornata di vigilia in casa Milan con Fonseca che è intervento in conferenza stampa per presentare il match con la Lazio. Di seguito le sue parole su Abraham.

ABRAHAM – «Sono stato sorpreso a pranzo perché Danso era arrivato a Roma e ora non lo è più. Quindi, finché non sarà ufficiale non parlerò di Abraham. Domani non c’è Morata, non c’è Jovic perché ha la lombalgia, abbiamo Okafor e Camarda»

