Abraham Milan: pista ancora VIVA per i rossoneri, COSA FILTRA sul futuro dell’attaccante

Oltre Morata il Milan potrebbe fare un altro attaccante. Ancora viva in tal senso la pista Abraham, cosa filtra

Nonostante non ci siano stati più contatti tra la Roma e il Milan per i rossoneri resta ancora viva la pista Abraham. Il giocatore per Fonseca è in cima alla lista nel caso in cui serva un altro attaccante. L’inglese ha dato il suo ok e non sta prendendo in considerazione alcuni club della Premier League (West Ham ed Everton).

Come riportato da Gianluca di Marzio resta da capire se i due club troveranno l’intesa. I rossoneri avevano offerto Maldini e Jovic ma la soluzione non aveva riscontrato il totale gradimento dei giallorossi. Abraham, poi, al Milan ritroverebbe Tomori con cui ha diviso per tanti anni, tra giovanili e prima squadra, lo spogliatoio al Chelsea.