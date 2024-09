Abraham Milan, indicazioni CHIARE da parte del centravanti inglese! COMUNICAZIONE ad Ibrahimovic, futuro DELINEATO

Abraham-Milan, indicazioni chiare da parte del centravanti inglese: vuole restare in rossonero, comunicazione ad Ibrahimovic

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Tammy Abraham, calciatore arrivato dalla Roma nelle ultime ore del calciomercato Milan estivo, ha tutta l’intenzione di rimanere a Milanello oltre i 12 mesi di prestito concordati con il club giallorosso.

I rossoneri al momento non hanno preso nessuna decisione definitiva ma sono per ora molto soddisfatti del rendimento dell’inglese: se l’annata andrà nel migliore dei modi il Diavolo si siederà al tavolo con la Roma per cercare di acquistarlo a titolo definitivo.