Abraham non SFATA il tabù Firenze! Il Milan PERDE e per l’attaccante è la TERZA sconfitta al Franchi

Abraham non SFATA il tabù Firenze! Il Milan PERDE e per l’attaccante è la TERZA sconfitta consecutiva al Franchi: due erano arrivate con la Roma

Come riporta la Gazzetta dello Sport, per Tammy Abraham non è una sconfitta come le altre quella rimediata dal Milan a Firenze contro la Fiorentina. L’attaccante infatti non ha sfatato un tabù che si porta avanti dai tempi della Roma.

L’inglese non è mai riuscito a vincere contro i viola. Nel suo passato erano arrivate sempre sconfitte, due su due. Ieri nei suoi piedi si era ritrovato l’occasione d’oro per provare a uscire con il sorriso dal campo della Fiorentina. Ma anche questa volta non è andata bene.