Abel Xavier ELOGIA Fonseca: «Ammiro molto Paulo, sono sicuro che farà il salto di qualità». Le dichiarazioni

L’ex difensore portoghese Abel Xavier ha analizzato il Milan di Paulo Fonseca.

PAROLE – «Ammiro molto Paulo per la sua filosofia e il suo stile di gioco. Fece un grandissimo lavoro al Paços de Ferreira a inizio carriera in Portogallo, scalando le gerarchie per poi andare al Braga, dove giocò le coppe europee. E da lì la scalata verso lo Shakthar Donetsk, la Roma, la Ligue 1 e adesso è al Milan, che è uno dei più grandi club al mondo. Sono sicuro che lascerà il segno anche in rossonero, perché ha questa cultura del lavoro e questo stile che a me piacciono tantissimo e in cui mi rivedo.

Per lui il collettivo viene prima di tutto e adesso sta lavorando su una nuova identità tattica. Poi avrà la fortuna di allenare uno dei più grandi calciatori come Leao, che è stato uno dei migliori nella passata stagione in Serie A. Sono sicuro che con Paulo farà il prossimo salto di qualità».