Abbonamento Dazn 2024-25, l’offerta ESCLUSIVA ai tifosi del Milan per la Serie A: i DETTAGLI della proposta riservata ai milanisti

Per coloro che non hanno ancora deciso sul rinnovo dell’abbonamento a Dazn per la prossima stagione di Serie A, per l’anno 2024-25, arriva una proposta riservata esclusivamente ai tifosi del Milan. Di seguito i dettagli e l’annuncio.

MILANO, 12 giugno 2024 – Continuano le iniziative di DAZN abbinate alle campagne abbonamenti dei club di Serie A. In collaborazione con AC Milan, la piattaforma leader nel live streaming e nell’intrattenimento sportivo lancia una promozione dedicata a tutti i tifosi rossoneri che rinnoveranno l’abbonamento allo stadio per la stagione 2024/25. In questo modo, i tifosi potranno sottoscrivere anche un abbonamento annuale DAZN Standard a un prezzo speciale: 12 mesi al prezzo di 10, con un risparmio complessivo di 60€, sul piano annuale DAZN Standard.

CHI PUÒ ADERIRE ALL’OFFERTA?

Da oggi, mercoledì 12 giugno fino a domenica 30 giugno – seguendo le diverse fasi di vendita applicate dal club – gli abbonati AC Milan 2023/24 che hanno rinnovato la tessera stagionale per seguire il Milan a Siro anche per la stagione 2024/25 attraverso i canali ufficiali del club https://abbonamenti.acmilan.com/ e che non sono clienti DAZN, potranno sottoscrivere un abbonamento al piano annuale DAZN Standard con pagamento in un’unica soluzione al prezzo speciale di 299,00€ – pari a 25,00€ al mese – anziché al prezzo di listino in vigore di 359,00€, con un risparmio complessivo di 60€.

I tifosi che hanno rinnovato l’abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 del Milan attraverso i canali ufficiali del club https://abbonamenti.acmilan.com/ e che, invece, hanno un abbonamento DAZN Standard attivo, potranno contattare il servizio clienti DAZN per scoprire le promozioni attivabili sul loro account.

Un’offerta speciale che permetterà ai tifosi di seguire il Milan sia in casa sia in trasferta, ma anche di vivere tanto altro sport su DAZN. Infatti, in attesa che il massimo campionato di calcio riparta, gli appassionati potranno vivere un’estate ricca di eventi sportivi in app: il grande spettacolo della pallavolo, trasmesso da DAZN, con le nazionali femminile e maschile impegnate nella Volleyball Nations League nel mese di giugno, alla programmazione dei canali Eurosport HD1 e HD2, inclusi in app, con il Tour de France per tutto il mese di luglio, e i Giochi Olimpici di Parigi 2024, grazie ai nuovi sei nuovi canali Eurosport che si attiveranno dal 26 luglio, per accompagnare tutti gli appassionati di sport fino all’11 di agosto.

L’offerta DAZN comprende anche il calcio internazionale con in esclusiva LaLiga EA Sports e le partite di Porto, Benfica e Sporting Lisbona della Liga Portugal Betclic, il basket con la Serie A e la Basketball Champions League, la nuova ricca offerta dedicata alla pallavolo che vede anche la SuperLega maschile e Serie A1 femminile dalla prossima stagione e le edizioni del Campionato Mondiale 2025 e 2027, il grande fighting, selezionate partite di NFL e molto altro ancora.