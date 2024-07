Abbonamenti Milan 2024/25, i tifosi rossoneri rimangono fedeli: il DATO clamoroso sulla campagna

La Gazzetta dello Sport oggi si è soffermata sulla voglia di calcio che non si è minimamente frenata in Italia nonostante la delusione dell’Europeo, ed una conferma arriva dai numeri raccolti dal Milan all’apertura della campagna abbonamenti per il 2024-25.

LE ALTRE SQUADRE – «Entusiasmo scontato, farà notare qualcuno, dopo una stagione di vittorie e soddisfazioni varie. Dall’altra parte di Milano, però, non è che si viaggi piano, benché la scorsa stagione sia stata decisamente meno felice. Il Milan aveva chiuso il 2023-24 con 41.500 abbonati, piazzando così tutte le tessere messe sul mercato. Facile che alla chiusura della campagna per il 2024-25 si tocchino valori simili. Venerdì scorso si è aperta la fase di vendita libera e siamo arrivati già a quota 37mila. Dati positivi anche per la Juventus, dopo che nella scorsa stagione si era registrata una flessione rispetto al 2022-23. Stavolta siamo già a un +10%, con addirittura il 42% dei tifosi bianconeri che ha scelto la formula “Star” con tanto di gare della Champions League comprese».