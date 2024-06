Zirkzee Milan, TROVATA l’intesa di massima con l’attaccante! I DETTAGLI sull’ingaggio e sulla durata del contratto dell’olandese

Joshua Zirkzee si avvicina a grandi passi a diventare il nuovo grande colpo del calciomercato Milan. I rossoneri sono alla ricerca di un sostituto di Giroud, un attaccante pronto fin da subito e che abbia anche ampi margini di crescita: il centravanti del Bologna è da tempo il preferito.

Come riferisce Sport Mediaset, i rossoneri hanno intenzione di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro e lo hanno già comunicato al club rossoblù. Resta soltanto da trovare l’accordo con l’agente Kia Joorbachian per le commissioni, per le quali un punto d’incontro potrebbe essere trovato sui 10 milioni di euro. Ma la notizia più importante è il fatto che il giocatore abbia già trovato un accordo di massima col Diavolo: contratto di 5 anni a 4,5 milioni di euro a stagione, che con i bonus possono arrivare a 5.