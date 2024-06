Zirkzee Milan, trattativa in STALLO per questi due MOTIVI: all in su Lukaku? ULTIME

Zirkzee Milan, trattativa in STALLO per questi due MOTIVI: all in su Lukaku? Le ULTIME sul calciomercato rossonero

Luca Marchetti ha parlato a SkySport per analizzare la situazione legata all’attaccante seguito dal calciomercato Milan.

PAROLE – «Il Milan sta tenendo caldo il nome di Lukaku. L’altro obiettivo di mercato Zirkzee vive una fase di completo stallo. Il Milan in un primo momento ha cercato di capire se veniva ammorbidita la richiesta e inoltre c’è la concorrenza di Manchester United e Arsenal. Lukaku è da tenere sott’osservazione è previsto un contatto con l’entourage. Il Milan avrebbe intenzione di farlo in prestito ma il Chelsea per il momento non apre. Un contatto tra Conte e Lukaku c’è stato e quindi c’è anche il fattore tempo da controllare per vedere la situazione di Osimhen».