Zirkzee Milan, Romano CONFERMA: «I rossoneri pagano la clausola, l’attaccante è SUPER appassionato del progetto!»

Il giornalista Fabrizio Romano conferma la volontà del Milan di pagare la clausola per Joshua Zirkzee e svela un retroscena

Intervenuto sul proprio account X, Fabrizio Romano conferma la notizia dell’ultima ora della volontà del calciomercato Milan di pagare la clausola rescissoria per Joshua Zirkzee, comunicandolo anche al Bologna. Il giornalista rivela anche un retroscena che fa sognare i tifosi rossoneri in merito alla volontà stessa del calciatore.

PAROLE – «Il Milan ha informato il Bologna che intende attivare la clausola rescissoria di 40 milioni per Joshua Zirzkee. Trattativa in corso tra il Milan e l’entourage del calciatore per trovare un accordo sui termini personali, punto cruciale. Zirzkee, felice di restare in Italia e super appassionato del progetto Milan»