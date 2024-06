Zirkzee Milan, Pastore RIFLETTE: «Rossoneri sicuri della volontà dell'attaccante, Kia è potente ma...»

Il giornalista Giuseppe Pastore ha detto la sua sulla trattativa tra il Milan e Joshua Zirkzee e sull’inserimento del Manchester United

Intervenuto sui canali di Cronache di Spogliatoio, Giuseppe Pastore riflette sui problemi riscontrati dal calciomercato Milan per chiudere l’affare per l’arrivo di Joshua Zirkzee, col conseguente inserimento del Manchester United.

PAROLE – «Da quello che il Milan trasmette, anche a colleghi eccetera, è che il Milan sia molto sicuro della volontà di Zirkzee, perché l’ha valutata e manifestata. Il Milan si sente forte e ragiona come stiamo ragionando noi, cioè: abbiam l’accordo con la famiglia, con il giocatore sull’ingaggio, fine. Facciamo passare un po’ di tempo ma noi ci sentiamo tranquilli, poi si Kia si convincerà o il giocatore, rientrando dall’Europeo, si convincerà. Poi, non so quanto sia potente Kia, sicuramente lo è, però è una situazione secondo me non così complicata. Alla fine è pieno il mondo di procuratori che non sono del tutto d’accordo con i loro giocatori, però non è che stiamo parlando dello United e del Celta Vigo, con tutto il rispetto».