Zirkzee Milan, ANNUNCIO a sorpresa dell’olandese: lo ha detto sul suo futuro dopo la partita tra Olanda e Turchia!

Intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo la sfida tra Olanda e Turchia valevole per i quarti di finale di Euro2024, Joshua Zirkzee ha parlato anche del suo futuro. Le parole dell’attaccante che piace moltissimo al Milan.

ZIRKZEE – «Ci sono buone possibilità di continuare a vederti in Italia nella prossima stagione? Non ti chiedo la squadra, ma ci sono buone possibilità? Ehhhh…. Non lo so, vediamo. 50 e 50 di percentuale? Vediamo»