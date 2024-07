Zirkzee Milan, olandese AFFASCINATO dalla Premier nonostante il SÌ dato al Diavolo: gli scenari

Zirkzee Milan, olandese AFFASCINATO dalla Premier League nonostante il SÌ dato al Diavolo: gli scenari per il suo futuro

Intervenuto in collegamento per Sky Sport, Luca Marchetti è tornato sui motivi del raffreddamento nella trattativa tra il calciomercato Milan e Joshua Zirkzee, parlando dell’interesse della Premier League per l’attaccante e del suo possibile futuro.

PAROLE – «La pista di Zirkzee il Milan l’ha percorsa fino ad un certo punto ma poi si è fermato. IL tema delle commissioni è rilevante e la concorrenza è importante. La Premier affascina il ragazzo, che comunque aveva detto sì ai rossoneri. Le inglesi possono accontentare le richieste dell’agente».