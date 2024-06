Zirkzee Milan, la trattativa rimane DIFFICILE per questi motivi: Furlani pensa al piano B NOVITÀ

Zirkzee Milan, la trattativa rimane DIFFICILE: Furlani prepara il piano B all’olandese. La NOVITÀ di mercato

Il giornalista Baiocchini ha analizzato a SkySport la situazione legata agli attaccanti seguiti dal mercato Milan.

PAROLE – «Zirkzee è il giocatore che il Milan vuole prendere, è gradito dalla dirigenza e conosce il campionato. Sarebbe un grande colpo strapparlo alla concorrenza, tra Bayern Monaco e Juventus. Non sarà facile e non è detto che si riesca. Ci sono piste alternative come Dovbyk, su cui si era interessato anche il Bologna che piace al Napoli. Anche Lukaku piace al Milan in caso di prestito ma adesso c’è un tentativo serio con Zirkzee con le parti che stanno venendo incontro al Milan.»