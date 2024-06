Zirkzee Milan, Manchester United in NETTO vantaggio! Il Bologna NON aspetta: il PUNTO sul futuro dell’attaccante olandese

Da mesi è l’obiettivo numero uno del calciomercato Milan, nonché il nome più chiacchierato del momento, ma il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe non essere in rossonero. La trattativa per il suo arrivo, dopo la decisione del Diavolo di pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro al Bologna, ha subito un netto rallentamento per via dei 15 milioni di euro di commissioni chieste dall’agente. Nel frattempo è aumentata la concorrenza per l’attaccante.

Come sottolinea il Corriere di Bologna, adesso il Manchester United sarebbe vicinissimo a chiudere il colpo, dopo aver trovato l’accordo con l’agente sulle commissioni e dopo aver convinto il ragazzo riguardo al suo ruolo nel progetto tecnico, anche grazie alla telefonata con Ten Hag. Secondo il quotidiano la prossima sarà già la settimana decisiva per il trasferimento ai Red Devils, col Bologna che adesso mette fretta al proprio calciatore, in modo da potersi concentrare sugli eventuali sostituti.