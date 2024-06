Zirkzee Milan: la NOTIZIA dall’Inghilterra che può cambiare tutto! Così l’affare può saltare, ecco la VOCE sull’attaccante del Bologna

Secondo quanto riferito da James Ducker del Telegraph, il Manchester United sarebbe pronto a far scattare la clausola rescissoria per Joshua Zirkzee, obiettivo numero uno del Milan per rinforzare l’attacco.

Si complica ulteriormente, dunque, la pista che porta all’olandese per i rossoneri: oltre al nodo legato alle commissioni, infatti, si aggiunge una pretendente importante per il centravanti del Bologna, pronta così a strapparlo alla concorrenza.