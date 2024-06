Zirkzee Milan, i rossoneri fanno sul serio! Programmato l’incontro con l’agente: tutti i DETTAGLI sull’attaccante

Il futuro di Joshua Zirkzee sembra sempre più rossonero. Come riportato da Daniele Longo, il mercato Milan incontrerà a inizio della prossima settimana l’agente del giocatore per cercare di definire l’accordo sulle commissioni. Poi servirà il pagamento della clausola al Bologna per vederlo definitivamente col Diavolo.

PAROLE – «Inizio prossima settimana prevista nuova missione a Londra per cercare di definire accordo con Kia Joorabchian, agente di Joshua Zirkzee».