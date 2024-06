Zirkzee Milan, CONTATTI serrati con l’entourage: a che punto siamo e cosa manca per la fumata bianca

Zirkzee Milan, CONTATTI serrati con l’entourage del giocatore: a che punto siamo e cosa manca per la fumata bianca

Il calciomercato Milan continua a lavorare al grande colpo in attacco e tutte le strade sembrano portare a Joshua Zirkzee del Bologna. Dopo aver informato il club rossoblu della volontà di pagare la clausola da 40 milioni, i rossoneri stanno ora trattando con l’agente.

Contatti serratissimi in queste ultime ore con l’entourage dell’olandese per cercare di abbassare l’esosa commissione pretesa: oggi potrebbe esserci un nuovo summit a Londra per cercare la quadra. Lo riporta Tuttosport.