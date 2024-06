Zirkzee Milan in stand-by e la Juve torna a fiutare il colpo. Cosa sta succedendo in queste ore: gli aggiornamenti

Arrivano clamorosi aggiornamenti per quanto riguarda Joshua Zirkzee, l’attaccante che il Milan ha scelto come suo nuovo numero 9. I problemi legati alle ricche commissioni chieste dall’agente hanno però portato di fatto a un pericolo stand-by.

Per questo motivo, stando a quanto riportato da Sportitalia, potrebbe rientrare in gioco anche la Juventus: i bianconeri potrebbero così approfittare di questo rallentamento per provare a tornare alla carica in maniera concreta.