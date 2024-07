Zirkzee Milan, piovono conferme sull’affondo dello United: cosa può succedere ora

Zirkzee Milan, piovono conferme sull’affondo del Manchester United per l’attaccante olandese: cosa può succedere ora

Piovono conferme in queste ultime ore sull’affondo che il Manchester United sta preparando per sbaragliare la concorrenza e assicurarsi Joshua Zirkzee, attaccante in uscita dal Bologna e che piaceva molto al Milan.

Secondo Sky Sport, dopo il tentativo dei rossoneri l’olandese ora è vicinissimo ai Red Devils, che hanno informato in queste ore il Bologna che pagheranno la clausola rescissoria presente nel contratto. Non solo: lo United asseconderà anche la richiesta dell’agente per quanto riguarda le commissioni (15 milioni di euro).