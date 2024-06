Zirkzee Milan: strada spianata per i rossoneri, la VERITA’ sull’interesse del Bayern

La strada per il calciomercato Milan per l’affare Zirkzee è spianata. Tutta la verità sull’interesse del Bayern

Quasi al traguardo. La strada per il calciomercato Milan per l’affare Zirkzee è spianata.

Sky Deutschland assicura che il Bayern Monaco, ex squadra di Zirkzee, non sono mai stati interessati, e non lo sono tutt’ora, al dossier. Anche perché, con il promettente francese Tel dietro al bomber di razza inglese Kane, sarebbe difficile immaginare una coesistenza. Il Milan ha la strada spianata per segnare questo gol: non ci sono “difensori” a disturbarlo, deve solo arrivare sul pallone e scaricarlo in rete.