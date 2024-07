Zirkzee Milan, non è finita qui: battaglia di nervi con l’agente dell’olandese. Tutte le NOVITÀ

Zirkzee Milan, non è finita qui: in programma un nuovo ASSALTO. Tutte le NOVITÀ sul futuro dell’attaccante olandese

Ci sono novità significative per quanto riguarda Joshua Zirkzee, il primissimo nome ormai da diverse settimane nella lista del calciomercato Milan per rinforzare il reparto offensivo. Come riportato da Tuttosport il Milan non si è ancora del tutto arreso alla possibilità di portare l’olandese a Milano.

Il nodo da sciogliere sono sempre le commissioni chieste dal procuratore, ma i rossoneri considerano fuori luogo la richiesta di 15 milioni di euro. Secondo il quotidiano sarà una battaglia di nervi, anche perchè il Diavolo ha l’accordo col giocatore ed è pronto a pagare la clausola da 40 milioni.