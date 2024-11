Zirkzee Milan, si complica il ritorno in Italia dell’olandese? Clamorosa indiscrezione dall’Inghilterra

Zirkzee Milan, sull’attaccante olandese del Manchester United ed ex obiettivo dei rossoneri è piombato anche l’Aston Villa

Il rapporto tra Joshua Zirkzee e il Manchester United potrebbe finire a gennaio. Un feeling mai nato tra l’ex Bologna e i Red Devils e anche il cambio in panchina tra ten Hag e Amorim non sembra destinato a cambiare gran che, visto che ieri ha giocato appena 22 minuti e ricevuto alcune critiche dal tecnico portoghese.

Come riportato dal portale Caught Offside, sull’attaccante ci sarebbe l’interesse dell’Aston Villa, ma lo United preferirebbe venderlo in Italia. L’attaccante, che in estate era vicinissimo al calciomercato Milan, è nel mirino della Juve.