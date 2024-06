Zirkzee Milan, l’obiettivo CONVOCATO con l’Olanda per Euro2024: cambia tutto sul mercato? ULTIME

Zirkzee Milan, l’obiettivo di mercato CONVOCATO con l’Olanda per Euro2024: COSA SUCCEDE adesso sul calciomercato

Notizia incredibile dell’ultim’ora per Joshua Zirkzee. L’obiettivo caldo del calciomercato Milan è stato convocato dall’Olanda per Euro2024 dove sostituirà l’infortunato Brobbey. Fabrizio Romano ha anche fornito un aggiornamento della trattativa tramite X: l’agente continuerà a trattare col Milan mentre l’attaccante volerà in Germania.

PAROLE – «Dopo Ian Maatsen al posto di de Jong, Joshua Zirkzee è stato convocato dalla nazionale olandese per sostituire Brobbey. Il Milan resta bloccato in trattativa con i suoi agenti, nel frattempo Zirkzee si recherà in Germania e farà parte della squadra olandese per Euro 2024».