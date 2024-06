Zirkzee Milan: SVELATA la cifra per le commissioni richieste dall’agente, i DETTAGLI

Il calciomercato Milan ha messo Zirkzee in cima alla lista degli obiettivi. Svelata la cifra richiesta per le commissioni

Il caso Zirkzee legato al calciomercato Milan sta diventando una vera e propria telenovela. Da tempo è noto come il club rossonero sia disposto a pagare la clausola di 40 milioni di euro e come ci sia già l’accordo con il giocatore per l’ingaggio. Manca quello per le commissioni.

In questi giorni si è parlato di una richiesta di 15 milioni ma come riportato da Matteo Moretto la richiesta di Kia per l’attaccante di proprietà del Bologna è di 10/12 milioni.