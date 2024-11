Zirkzee, avventura ai titoli di coda con il Manchester United? Potrebbe già tornare in Italia. Le ultimissime sul calciomercato

Il calciomercato Juve è pronto a rompere gli indugi sul fronte nuovo attaccante, con Joshua Zirkzee che sembra essere il prescelto. L’ex obiettivo del calciomercato Milan, infatti, come ben si sa piace molto a Thiago Motta

Il suo feeling con tutto il mondo Manchester United non è mai realmente decollato e così Giuntoli è pronto a provarci già per gennaio, come riportato da Tuttosport.