Zirkzee, l’ex obiettivo del Milan al centro di un’importante trattativa: ritorno in Italia dietro l’angolo

Zirkzee, l’attaccante del Manchester United ed ex obiettivo del Milan può finire alla Juve: primissimi contatti tra club

Come riportato da Sky, e in particolare da Gianluca Di Marzio, Joshua Zirkzee, ex obiettivo del calciomercato Milan, vuole la Juve.

Stando a quanto riportato dalla nota emittente i bianconeri hanno già avviato i contatti con l’entourage dell’olandese. L’idea sarebbe quella di prendere il classe 2001 in prestito, ma per il momento il Manchester United non apre a questa soluzione: l’operazione è possibile solo inserendo l’obbligo.