Zazzaroni, critica durissima contro il Milan: «Bene la Juventus ma i rossoneri sono stati imbarazzanti!». Le sue dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, negli studi di Pressing, ha criticato pesantemente la prestazione offerta dal Milan contro la Juventus.

LE PAROLE – «La Juventus mi è piaciuta tanto, ma il Milan è stato imbarazzante, così non l’avevo mai visto quest’anno. Va capito se è stata la Juve a renderlo imbarazzante o se l’imbarazzo nasce dal fatto che non avessero voglia. Fofana, Musah, Theo Hernandez e Leao a questi livelli non li avevo mai visti».