Zazzaroni SNOBBA le rivali dell’Inter: «I nerazzurri sono FUORI concorso! Potrebbero arrivare a 108 punti se…». Le dichiarazioni

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport, scrive così della vittoria dell’Inter nel match contro l’Atalanta, snobbando le rivali tra cui il Milan per la lotta Scudetto e dando già i nerazzurri come vincitori.

IL COMMENTO – «Inter non può giocare in questo campionato: è fuori concorso. Sospetto che se non avesse il disturbo della Super-Champions arriverebbe a 108 punti, due pause gliele concedo. L’Inter è diventata un’anomalia del calcio italiano, così come anomala è la sinusite di Barella, che non andrà in Nazionale, niente Nations: deve curarla. Curiosa infiammazione, la sua, sarebbe da studiare: nel caso di Nicolò il mal di testa non viene a lui, ma agli avversari. Quelli dell’Atalanta l’hanno avvertito – fortissimo – dopo appena dieci minuti quando Nicolò s’è inventato il gol del venerdì, del sabato e anche della domenica, un sinistro al volo entusiasmante tanto quanto l’azione del vantaggio interista, la cui cosa meno spettacolare è stata la deviazione di Djimsiti nella porta di Carnesecchi.

In pochi secondi Calha per Darmian, Darmian a Micki, Micki a Pavard che l’ha restituita a Micki, infine il passaggio a Thuram sul cui cross è intervenuto il difensore albanese. Mi piacerebbe tanto poter scrivere che prodezze simili sono il prodotto del gioco di Inzaghi, ma sarebbe una verità parziale: quando un colpo e una serie di scambi in velocità riescono così il merito è prevalentemente dei loro autori, della loro precisione di battuta, della loro qualità. Certo, anche della loro condizione fisica e mentale, ed è qui che interviene Simone».