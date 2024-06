Zaniolo Milan, quel club NON MOLLA la presa: c’è l’OFFERTA per il suo ritorno in Serie A. Due squadre si sfidano

Nicolò Zaniolo è stato uno dei tormentoni delle scorse sessioni del mercato Milan, prima di finire in Turchia e poi in Inghilterra. L’ex Roma adesso vorrebbe però tornare in Italia e in Serie A: è lotta a due per averlo.

Come riferisce Gianluca Di Marzio, la Fiorentina non molla la presa ed ha presentato un’offerta ufficiale al Galatasaray con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato ad alcune condizioni, diverse da quelle precedentemente offerte dall’Atalanta ai turchi.