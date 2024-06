Zaniolo Milan: il Galatasaray detta le CONDIZIONI, due club di Serie A sognano il ritorno

Zaniolo, accostato anche al Milan, sogna il ritorno in Italia. Il Galatasaray detta le condizioni, le ultime

Zaniolo sogna il ritorno in Italia. Sull’ex Roma, accostato anche al Milan, ci sono Atalanta e Fiorentina, il Galatasaray detta le condizioni dell’addio. Manuele Baiocchini a Sky Sport ha fatto il punto sulla trattativa:

LE PAROLE – La Fiorentina sta cercando di recuperare terreno sull’Atalanta, il Galatasaray detta le condizioni: 3 milioni per il prestito più 17 per il diritto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni. Un’operazione complessiva da 20 milioni di euro, sia Fiorentina che Atalanta la stanno portando avanti cercando di limare le condizioni per il riscatto del giocatore.