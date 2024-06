Zaniolo Milan: possibile futuro in Italia ma non in rossoneri, CONTATTI non stop con questo club

Tra i nomi accostati al Milan c’è quello di Zaniolo. Il futuro dell’ex Roma potrebbe essere in Italia ma non ai rossoneri

Nicolo Zaniolo salterà gli Europei per infortunio, tornerà al Galatasaray per fine prestito dopo l’esperienza con l’Aston Villa che non gli ha dato troppa visibilità. Su Zaniolo, non è una notizia, si è materializzato da giorni il Villarreal, un obiettivo concreto e la volontà di andare avanti nella trattativa. Ma Zaniolo vuole ancora aspettare, il Villarreal lo intriga ma il suo chiodo fisso è sempre quello di tornare in Italia.

L’ex Roma, accostato anche al calciomercato Milan, piace all’Atalanta. Come riportato da Alfredo Pedullà in queste ore si stanno concretizzando contatti non stop tra le parti. Vedremo dove porteranno.