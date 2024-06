Zaniolo Milan, un club di Serie A fa sul serio! Ci saranno contatti nelle prossime ore: COSA SUCCEDE con l’ex Roma

Potrebbe essere finita la saga Zaniolo: il calciatore molte volte accostato al mercato Milan, piace molto all’Atalanta. L’aggiornamento di Matteo Moretto su X.

PAROLE – «L’Atalanta preme per Nicolò Zaniolo. Nelle prossime 48 ore nuovi contatti tra le parti per provare a trovare un principio di accordo. L’esterno del Galatasaray ha messo in stand-by la proposta del Villarreal perché la sua priorità è quella di tornare a giocare nel campionato italiano».