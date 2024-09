Zanetti RICORDA: «Derby partita molto sentita. Rivalità ma grande rispetto col Milan, ecco cosa ha significato essere capitano dell’Inter per me»

Il vicepresidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha ricordato così le emozioni provate da calciatore quando sfidava il Milan nei derby

Salito sul palco del Teatro Parenti di Milano in occasione dei dieci anni della Rivista Undici, Javier Zanetti (insieme a Franco Baresi) ha ricordato i suoi derby contro il Milan vissuti con la maglia dell’Inter addosso.

SUI DERBY – «Il derby è sempre stata una partita molto sentita e speciale, da parte nostra e da parte dei tifosi. Però c’è sempre stato un grandissimo rispetto. Io mi ricordo il mio primo derby nel ’95, ero giovanissimo, ero appena arrivato: mi ritrovai di fronte Tassotti, Baresi, Costacurta e Maldini. Per me era un grandissimo piacere scendere in campo e affrontare questi grandissimi campioni che avevano fatto la storia del suo club. C’è sempre stata grande rivalità e grandissimo rispetto che c’è ancora».