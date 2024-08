Zalewski Milan: il PSV vuole il terzino della Roma, la STRATEGIA del club olandese per soffiarlo alla concorrenza

Nelle ultime ore si è parlato del Milan interessato a Zalewski. In tal senso però c’è anche l’interesse del Psv

A sorpresa, si apre una possibilità in Eredivisie per il laterale della Roma Nicola Zalewski, calciatore classe 2002 legato alla Roma da un contratto valido fino al prossimo giugno. Come riporta il portale olandese ‘Voetbal International’, il PSV Eindhoven vuole sfruttare questa vantaggiosa situazione contrattuale per portare il calciatore in Olanda.

Come riportato i giallorossi valutano il cartellino del difensore, accostato anche al Milan, intorno ai dodici milioni di euro.