Zalewski Milan, nuova PISTA estera per il polacco: AUMENTA la concorrenza per l’esterno della Roma che piace ai rossoneri

Accostato in queste settimane al calciomercato Milan, Nicola Zalewski pare poter lasciare la Roma entro la fine di questa finestra estiva. Sulle sue tracce però non ci sarebbero soltanto i rossoneri.

Come confermato da Gianluigi Longari su X, tra le squadre interessate all’esterno polacco ci sarebbe anche il PSV Eindhoven. Da capire quale club avrà la meglio per il calciatore in uscita dai giallorossi.