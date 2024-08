Zalewski Milan, COSA SUCCEDE per l’obiettivo di mercato? OFFERTA dall’estero: deciso il suo futuro

Zalewski Milan, COSA SUCCEDE per l’obiettivo di mercato? OFFERTA dall’estero: deciso il futuro del giallorosso

È arrivata un’offerta importante da parte del PSV per l’obiettivo del mercato Milan Zalewski. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante e Sky Sport, il club olandese avrebbe offerto 9 milioni alla Roma per prelevare l’esterno.

Il giocatore era stato accostato anche al Milan per un possibile scambio ma le possibilità di vederlo in rossonero sono minime. La Roma per il momento lo considera ancora in uscita.