Walker a Milan TV, che messaggio per i tifosi: «Uno dei motivi per cui sono qui. Ho una speranza»

Walker, in attesa della conferenza stampa di presentazione ha rilasciato un’intervista ai microfoni dei canali ufficiali del club:

La conferenza stampa di presentazione del primo acquisto di mercato del Milan, Kyle Walker, andrà in scena oggi alle 15:30. Nel frattempo il difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni a Milan TV. Bellissime parole verso i tifosi milanisti:

NEL SEGNO DEL 28 MAGGIO – «Sono nato il 28 maggio, cioè lo stesso giorno in cui il Milan ha vinto la Champions League a Manchester? Speriamo ci siano altre finali e di scrivere ancora la storia».

SUI TIFOSI – «Sono incredibili, hanno una grande passione. Qui si vive per il calcio ed è uno dei motivi per cui ho scelto di venire qui. Ho voglia di sentire la loro passione, per loro cantare e fare cori vuol dire tutto».